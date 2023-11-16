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12:27, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Фабрики звезд» рассказал о курении и звонках в сауне на проекте

Певец Хворостян заявил, что пользовался мобильным телефоном на «Фабрике звезд»

Фото: Said Gadzhiev / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец, участник шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Алексей Хворостян раскрыл закулисье проекта. В интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу» он заявил, что пользовался мобильным телефоном на проекте. Запись их разговора доступна на YouTube.

«Я был тем самым фабрикантом, у которого в звездном доме был свой личный мобильный телефон. (...) Я его тупо туда просто принес, причем в кармане, я его ни от кого не скрывал», — признался Хворостян.

Звезда «Фабрики звезд» добавил, что звонить по телефону он мог только в сауне. Как объяснил певец, это было единственное место, где не было микрофонов и камер. Также он рассказал, что курил в сауне тайком от съемочной группы.

Ранее финалист седьмого сезона «Фабрики звезд» Влад Соколовский в беседе с Яной Чуриковой вспомнил о том, как оказался на проекте. По словам певца, благодаря помощи знакомых он смог попасть на прослушивание, минуя большую очередь.

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      Олег Давыдов
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