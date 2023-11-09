Финалист «Фабрики звезд» рассказал о блате на проекте

Певец Соколовский рассказал, что попал на кастинг «Фабрики звезд» вне очереди

Финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Влад Соколовский рассказал о блате на проекте. Детали он раскрыл в выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube.

Соколовский рассказал, что в кастинге проекта участвовали тысячи человек. «Я на все это дело смотрю и понимаю, что мы здесь на неделю как минимум, тысячи людей, даже не сотни», — отметил он.

«Теперь по блату: я начал звонить своим друзьям, кто меня сюда звал, и узнавать, тут жесткая вообще очередь, как быть с этим», — вспомнил финалист «Фабрики звезд». По словам Соколовского, он обзвонил «всех, кого можно было», и в итоге смог попасть на прослушивание, минуя большую очередь. «Но кастинг проходили как все», — добавил он. Певец уточнил, что ему не пришлось платить кому-то за проход на отбор вне очереди.

Ранее участник третьего сезона «Фабрики звезд» Руслан Курик описал провальное участие в кастинге проекта словами «просто открывают рот». Музыкант также сообщил, что до прослушивания он послал авторам программы видеокассету со своим выступлением с песней «Крылья», после чего его пригласили в шоу.

До этого финалист шестого сезона «Фабрики звезд», певец Прохор Шаляпин рассказал, как участвовал в кастинге передачи. По его словам, тот факт, что он был знаком с продюсером программы Виктором Дробышем, не гарантировал его попадание в число участников проекта.