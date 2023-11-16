Илона Маска заменили на бизнес-форуме АТЭС

Климатический эмиссар Байдена заменил Маска на бизнес-форуме АТЭС

Американского предпринимателя Илона Маска, которого заявили в качестве спикера на форуме бизнес-лидеров АТЭС, в последний момент заменили на спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник выступит вместо Маска со сцены в Сан-Франциско на тему «Искусственный интеллект и будущее». Отсутствие Маска объяснили изменениями в его расписании и невозможностью организовать выступление в дистанционном режиме.

Ранее сообщалось, что к российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно. Глава делегации заместитель председателя правительства Алексей Оверчук выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.