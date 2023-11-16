Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 16 ноября 2023Мир

Илона Маска заменили на бизнес-форуме АТЭС

Климатический эмиссар Байдена заменил Маска на бизнес-форуме АТЭС
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американского предпринимателя Илона Маска, которого заявили в качестве спикера на форуме бизнес-лидеров АТЭС, в последний момент заменили на спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник выступит вместо Маска со сцены в Сан-Франциско на тему «Искусственный интеллект и будущее». Отсутствие Маска объяснили изменениями в его расписании и невозможностью организовать выступление в дистанционном режиме.

Ранее сообщалось, что к российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно. Глава делегации заместитель председателя правительства Алексей Оверчук выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров счел выдачу ордера на арест Асада проявлением предвзятости. Что сегодня происходит между Западом и Сирией?

      Немецкому интервьюеру Путина пригрозили судом в ФРГ

      Россиянки назвали самые привлекательные марки авто у мужчин

      Глава Пентагона указал на необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

      Стало известно о капремонте в обрушившемся доме в Астрахани

      Российскому чиновнику оторвало кисть взрывом гранаты

      Швейцария проведет расследование о передаче ее боеприпасов Киеву

      В Британии назвали победу Трампа на выборах самой большой опасностью в 2024 году

      Байден высказался о будущих отношениях США и КНР

      Армия Израиля обнаружила подземный туннель в больнице Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости