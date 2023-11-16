Иностранец заблудился на Эльбрусе на высоте 4000 метров

МЧС: спасатели эвакуировали заблудившегося на Эльбрусе туриста из Китая

Турист из Китая заблудился на горе Эльбрус на высоте около 4000 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

В среду вечером, 15 ноября, в ведомство поступила информация, что иностранный турист 2002 года рождения потерялся в районе базы «Приют-11». Житель КНР сам вышел на связь со спасателями и попросил о помощи.

«По состоянию на 21:55 спасатели эвакуировали туриста на поляну Азау, где от дальнейшей помощи он отказался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.

Ранее в ноябре российский турист отправился в незарегистрированный поход в Сочи и заблудился из-за ошибки навигатора. 32-летний житель Ярославля захотел в одиночку прогуляться до водопадов в горно-лесной местности аула Хаджико. Россиянин проложил маршрут в навигаторе и не смог выбраться сам.