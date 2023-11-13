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13:07, 13 ноября 2023Путешествия

Россиянин в одиночку отправился в поход и заблудился из-за ошибки навигатора

МЧС: россиянин отправился в поход в Сочи и заблудился из-за ошибки навигатора

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский турист отправился в незарегистрированный поход в Сочи и заблудился из-за ошибки навигатора. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Отмечается, что 32-летний житель Ярославля захотел в одиночку прогуляться до водопадов, расположенных в горно-лесной местности аула Хаджико. Россиянин проложил маршрут в навигаторе, весь путь составил всего 2,5 километра.

Однако мужчина не предполагал, что тропа будет с перепадами высот и займет гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Помимо этого, он подвернул ногу, поэтому продолжить путь самостоятельно не смог. Тогда путешественник обратился за помощью к сотрудникам МЧС.

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По словам спасателей, навигатор туриста проложил не экскурсионный маршрут и привел его на сложную тропу. «Обнаружив туриста, сотрудники Лазаревского подразделения вывели мужчину из лесного массива и на служебном автомобиле доставили в городскую черту», — говорится в сообщении.

Медицинская помощь россиянину не потребовалась.

В октябре двое других незарегистрированных российских туристов едва не упали в пропасть в Сочи из-за ошибки навигатора. Пара выбрала очень крутую тропу, не успела выйти в безопасное место до наступления темноты и осталась на сложном скальном участке.

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      Фариза Бацазова
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