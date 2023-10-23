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18:13, 23 октября 2023Путешествия

Россияне едва не упали в пропасть в Сочи из-за ошибки навигатора

МЧС: двое россиян отправились в поход на гору Ачишхо и едва не упали в пропасть

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Двое незарегистрированных российских туристов едва не упали в пропасть в Сочи из-за ошибки навигатора. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮПРСО МЧС России.

По данным источника, россияне отправились в поход на гору Ачишхо в субботу, 21 октября. Пара не успела выйти в безопасное место до наступления темноты и осталась на сложном скальном участке тропы. Он был настолько узким, что путешественникам даже не хватало места присесть.

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«Молодые люди поднимались по восточному склону Ачишхо, по Греческому отрогу, и выбрали короткую, но достаточно крутую тропу, — говорится в сообщении. — Как они рассказали позже, этот путь им предложил навигатор».

В результате туристам пришлось звать на помощь спасателей. После звонка в экстренную службу они решили оставить рюкзаки, взяв самое необходимое, и пробираться наверх. Удалось им это благодаря кустарникам, которые росли по краям осыпи.

«Встретились спасатели и туристы уже на гребне, — рассказали в ведомстве. — Медицинская помощь им не потребовалась».

Уточняется, что сотрудники МЧС вывели россиян в безопасное место и помогли поднять их рюкзаки уже в светлое время суток.

Ранее 23 октября на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об угрожающей региону опасности предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Кубани.

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      Фариза Бацазова
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