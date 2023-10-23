Россияне едва не упали в пропасть в Сочи из-за ошибки навигатора
Двое незарегистрированных российских туристов едва не упали в пропасть в Сочи из-за ошибки навигатора. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮПРСО МЧС России.
По данным источника, россияне отправились в поход на гору Ачишхо в субботу, 21 октября. Пара не успела выйти в безопасное место до наступления темноты и осталась на сложном скальном участке тропы. Он был настолько узким, что путешественникам даже не хватало места присесть.
«Молодые люди поднимались по восточному склону Ачишхо, по Греческому отрогу, и выбрали короткую, но достаточно крутую тропу, — говорится в сообщении. — Как они рассказали позже, этот путь им предложил навигатор».
В результате туристам пришлось звать на помощь спасателей. После звонка в экстренную службу они решили оставить рюкзаки, взяв самое необходимое, и пробираться наверх. Удалось им это благодаря кустарникам, которые росли по краям осыпи.
«Встретились спасатели и туристы уже на гребне, — рассказали в ведомстве. — Медицинская помощь им не потребовалась».
Уточняется, что сотрудники МЧС вывели россиян в безопасное место и помогли поднять их рюкзаки уже в светлое время суток.
Ранее 23 октября на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об угрожающей региону опасности предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Кубани.