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16:19, 23 октября 2023Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС по Краснодарскому краю: в регионе объявлено штормовое предупреждение

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Штормовое предупреждение по высокой пожарной опасности объявлено на территории Краснодарского края 23 и 24 октября. Об угрожающей региону опасности предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Кубани.

Отмечается, что пожароопасность ожидается местами в северо-западных районах края и в его восточной части. В связи с этим специалисты напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

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Так, в частности, во время нахождении в лесах людям запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Более того, спасатели подчеркнули, что разводить костер нужно на открытых площадках, предварительно окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. В конце он должен быть залит водой или засыпан землей.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что наиболее негостеприимным для туристов регионом России стал Краснодарский край. Уточнялось, что население Кубани в 2023 году устало от приезжающих россиян. Только 26 процентов респондентов заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих.

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      Фариза Бацазова
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