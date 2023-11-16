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10:34, 16 ноября 2023Россия

Из горящей воинской части в Волгоградской области эвакуировали детей

Из горящей воинской части в Котлубани эвакуировали 600 человек, среди них дети

Кадр: Telegram-канал Baza

Из горящей воинской части в Котлубани Волгоградской области эвакуировали свыше 600 человек, среди них было трое детей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По информации издания, местные жители делились, что перед началом пожара они слышали громкий звук, характерный для пролетающего дрона. После этого, как утверждают россияне, произошел взрыв.

Эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от части, решили не проводить. Официальных комментариев о причинах пожара в Котлубани пока не поступало.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил о ликвидации пожара в воинской части.

Он пояснил, что огонь был потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. По сведениям Бочарова, в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Значительных повреждений объектов также удалось избежать, добавил он.

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      Анна Щербакова
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