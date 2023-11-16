Глава Волгоградской области сообщил о пожаре в воинской части

Глава Волгоградской области Бочаров сообщил о ликвидации пожара в воинской части

На территории воинской части около поселка Котлубань в Волгоградской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, передает ТАСС.

По его словам, возгорание было оперативно локализовано. Пожар был потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. «Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет», — уточнил глава региона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отмечает агентство.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о ликвидации пожара в воинской части Георгиевска. По его словам, пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня. В результате возгорания никто не пострадал.