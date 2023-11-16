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09:30, 16 ноября 2023Мир

Израиль нанес удар по резиденции главы политбюро ХАМАС

Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Хании в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Армия обороны Израиля (сокращенно — ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram.

Удар по объекту нанесли истребители ЦАХАЛ в ночь на 16 ноября. По данным израильских военных, резиденция палестинского функционера использовалась в качестве террористической инфраструктуры. Здесь же проводились встречи старших лидеров ХАМАС, считают в ЦАХАЛ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЦАХАЛ может остановить военную операцию после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа». Именно там, по мнению израильской стороны, находился командный центр ХАМАС.

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      Варвара Кошечкина
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