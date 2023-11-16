Израиль нанес удар по резиденции главы политбюро ХАМАС
Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Хании в ГазеСюжетВойна Израиля с ХАМАС
Армия обороны Израиля (сокращенно — ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram.
Удар по объекту нанесли истребители ЦАХАЛ в ночь на 16 ноября. По данным израильских военных, резиденция палестинского функционера использовалась в качестве террористической инфраструктуры. Здесь же проводились встречи старших лидеров ХАМАС, считают в ЦАХАЛ.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЦАХАЛ может остановить военную операцию после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа». Именно там, по мнению израильской стороны, находился командный центр ХАМАС.