Израиль обратился к жителям сектора Газа

ЦАХАЛ призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг по шоссе Салах ад-Дин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа и призвала их срочно эвакуироваться на юг анклава. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам израильских военных, у палестинцев есть время на эвакуацию до 16 часов дня (17 часов по московскому времени). Палестинцам посоветовали использовать шоссе Салах Ад-Дин.

7 ноября бежавшие из зоны боевых действий на севере сектора Газа рассказали об обстреле мирных жителей со стороны израильских солдат. По их словам, израильские военные стреляли рядом с колоннами беженцев из танков и запугивали людей, направляющихся на юг сектора.

4 ноября ЦАХАЛ разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы. Утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.

