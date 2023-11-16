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11:34, 16 ноября 2023Мир

Израиль обратился к жителям сектора Газа

ЦАХАЛ призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг по шоссе Салах ад-Дин

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа и призвала их срочно эвакуироваться на юг анклава. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам израильских военных, у палестинцев есть время на эвакуацию до 16 часов дня (17 часов по московскому времени). Палестинцам посоветовали использовать шоссе Салах Ад-Дин.

7 ноября бежавшие из зоны боевых действий на севере сектора Газа рассказали об обстреле мирных жителей со стороны израильских солдат. По их словам, израильские военные стреляли рядом с колоннами беженцев из танков и запугивали людей, направляющихся на юг сектора.

4 ноября ЦАХАЛ разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы. Утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.

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