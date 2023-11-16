Врач назвала распространенную ошибку россиян при запорах

Врач-диетолог Эльвира Фесенко назвала использование клизм распространенной ошибкой россиян при проблемах с кишечником. Подробности она раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Фесенко рекомендовала отказаться от использования клизм при запорах, поскольку они могут нарушить работу микрофлоры кишечника. «Лучше отдавать предпочтение натуральным растительным средствам, которые оказывают мягкое, бережное воздействие на организм человека», — отметила доктор.

Врач Татьяна Шаповаленко, в свою очередь, рассказала, что для улучшения работы кишечника необходимо есть часто, но маленькими порциями. «Больше клетчатки: клетчатка не всасывается, она участвует в формирование пищевого комка, который идет по кишечнику сверху вниз», — посоветовала она.

Специалистка также добавила, что для нормальной работы кишечника нужно поддерживать физическую активность и пить много воды. «Недостаток жидкости формирует очень плотный пищевой комок, и продвинуться такому пищевому комку гораздо сложнее», — заключила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что нежелательным побочным эффектом от приема препаратов от запора может стать аритмия. Он предупредил, что подобные лекарства способствуют выведению воды и электролитов, потеря которых вызывают сбои в работе сердца.