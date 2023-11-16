Конгрессмены потребовали от Байдена добиться прекращения огня в Газе

В Конгрессе США потребовали от Байдена добиться прекращения огня в секторе Газа

Группа из 24 членов палаты представителей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом добиться прекращения огня в секторе Газа. Это следует из документа, опубликованном пресс-службой конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес, передает РИА Новости.

В своем письме конгрессмены выразили опасения, что без немедленного прекращения боевых действий и установления надежного обоюдного режима прекращения огня война будет продолжаться и приводить к дальнейшим потерям среди мирных граждан. Кроме того, авторы обращения высказались о рисках «втягивания США в опасный и неразумный конфликт с вооруженными формированиями по всему Ближнему Востоку».

Конгрессмены также указали Байдену на необходимость прояснить конгрессу США его видение стратегических целей по достижению стабильности и деэскалации в регионе.

Ранее сообщалось, что Джо Байден призвал к менее интенсивным военным действиям рядом с больницами в секторе Газа и заявил, что они должны быть лучше защищены. Американский лидер также подчеркнул, что официальные лица США поддерживают контакт с израильской стороной, чтобы обеспечить паузу в боевых действиях и освободить заложников ХАМАС.