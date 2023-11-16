В США рассказали о кооперации с КНР по теме санкций против России

В США рассказали о кооперации с Китаем по теме санкций против России

Соединенные Штаты находятся в интенсивной кооперации с Китаем по вопросам, которые связаны с санкциями против России и ценовым потолком на нефть. Об этом рассказал помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт во время брифинга, пишет РИА Новости.

«Я отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — уточнил он в ответ на вопрос журналистов о работе Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с западными санкциями против России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон предупредил Китай о возможных санкциях в случае, если страна будет оказывать помощь России в специальной военной операции.

Йеллен также напомнила, что ранее уже существовала практика, когда правительство США вводило санкционные ограничения в отношении нескольких фирм в Китае, которые своими поставками могли оказывать России поддержку в проведении специальной военной операции.