Кортни Кардашьян поделилась откровенными фото с мужем

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась архивными фото с мужем, барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных снимках 44-летняя знаменитость предстала в откровенном виде. Будучи еще беременной, она позировала в расстегнутых джинсах. При этом Баркер находился сзади и сжимал своими руками ее обнаженную грудь.

«Желаю тебе самого счастливого дня рождения. Ты воплощаешь все мои мечты в реальность. Я люблю тебя без слов, навсегда», — подписала бизнесвумен пост, который набрал более двух миллионов лайков.

4 ноября Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз. У звездной пары родился мальчик. Пол ребенка знаменитости раскрыли во время вечеринки в июне.