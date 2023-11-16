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04:10, 16 ноября 2023Ценности

Кортни Кардашьян поделилась откровенными фото с мужем

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась архивными фото с мужем, барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных снимках 44-летняя знаменитость предстала в откровенном виде. Будучи еще беременной, она позировала в расстегнутых джинсах. При этом Баркер находился сзади и сжимал своими руками ее обнаженную грудь.

«Желаю тебе самого счастливого дня рождения. Ты воплощаешь все мои мечты в реальность. Я люблю тебя без слов, навсегда», — подписала бизнесвумен пост, который набрал более двух миллионов лайков.

4 ноября Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз. У звездной пары родился мальчик. Пол ребенка знаменитости раскрыли во время вечеринки в июне.

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      Карина Черных
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