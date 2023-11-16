КПРФ захотела вести Россию в будущее с Лениным

«Ведомости»: коммунисты захотели использовать фигуру Ленина на выборах 2024 года

Коммунисты захотели вести Россию в будущее вместе с революционером Владимиром Лениным. Секретарь Центрального комитета КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что использование фигуры вождя на выборах 2024 года будет обсуждаться на съезде партии в декабре.

Обухов пояснил, что пока в партии ожидают назначение даты выборов. По сведениям РИА Новости, Совфед сделает это 13 декабря. Депутат заявил, что лидер партии Геннадий Зюганов еще не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру. Возможно, КПРФ в президентской гонке будет представлять другой человек. По этому вопросу будет проводиться тайное партийное голосование, подчеркнул секретарь.

До этого Зюганов обращал внимание, что задача КПРФ в настоящий момент — идти не просто на выборы, а идти с «программой победы». Главным тезисом стало обращение ЦК КПРФ под названием «В будущее — с Лениным!», которую они представили представителям средств массовой информации и общественности.

Коммунисты в своей партийной агитации и символике практически постоянно обращались к изображениям советских вождей Ленина и Иосифа Сталина. Однако в период предвыборной кампании в 2016-м закон запретил применять в агитационных материалах изображения и высказывания лиц, не являющихся кандидатами партии, указывают «Ведомости».

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков до этого счел удачей для России то обстоятельство, что президентская кампания и 100-летие со дня ухода Ленина приходятся на одно время.

Ранее Зюганов рассказал об обсуждении с действующим лидером страны Владимиром Путиным «образа будущего» России.