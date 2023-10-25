Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 25 октября 2023Россия

Зюганов сообщил об обсуждении с Путиным «образа будущего» России

Лидер КПРФ Зюганов сообщил об обсуждении с Путиным «образа будущего» России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным «образа будущего» страны, а также выразил главе государства признательность за «восточную и южную политику». Об этом в среду, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Я вчера с ним (Путиным — прим. "Ленты.ру") обсуждал эту тему, речь идет о сильном, самодостаточном государстве... Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого», — сказал он.

Ранее Геннадий Зюганов прокомментировал прекращение сенаторских полномочий бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. Лидер КПРФ заявил, что таких людей нельзя заменить. Политик напомнил, что политический стаж Рыжкова составляет более 70 лет. Он указал на большой стаж и опыт бывшего премьера СССР.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

      В России заявили о возможности защититься от передаваемого ВСУ западного оружия

      В ХАМАС оценили действия США в конфликте с Израилем

      Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости