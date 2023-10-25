Лидер КПРФ Зюганов сообщил об обсуждении с Путиным «образа будущего» России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным «образа будущего» страны, а также выразил главе государства признательность за «восточную и южную политику». Об этом в среду, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Я вчера с ним (Путиным — прим. "Ленты.ру") обсуждал эту тему, речь идет о сильном, самодостаточном государстве... Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого», — сказал он.

Ранее Геннадий Зюганов прокомментировал прекращение сенаторских полномочий бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. Лидер КПРФ заявил, что таких людей нельзя заменить. Политик напомнил, что политический стаж Рыжкова составляет более 70 лет. Он указал на большой стаж и опыт бывшего премьера СССР.