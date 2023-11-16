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21:30, 16 ноября 2023Из жизни

Самая красивая девушка России рассказала о страданиях участниц на конкурсе

Самая красивая девушка России рассказала о массовом чувстве тревоги у участниц

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, выигравшая конкурс «Краса России», поделилась воспоминаниями о страданиях участниц во время подготовки к финалу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Романова рассказала, что в борьбе за звание самой красивой девушки России, конкурсантки от усталости часто впадали в состояние тревоги. «Когда это происходит массово, ты невольно тоже начинаешь входить в это состояние», — сказала победительница.

В такие моменты Романова старалась пойти погулять и даже позволяла себе вкусно поесть, чтобы избавиться от чувства тревоги. Это нарушало ее специальную жесткую диету для конкурса, которая состояла из белков и клетчатки, однако помогало справиться с нервозностью. Другие девушки также питались очень строго, однако в день финала участницы позволили себе перед выходом на сцену съесть пиццу.

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Романова представляла на конкурсе Кемеровскую область. Как обладательница титула «Краса России» она отправится на престижный международный конкурс «Мисс Земля», входящий в большую четверку конкурсов красоты, в следующем году. Всего в конкурсе участвовало 52 девушки со всех концов страны.

Девушка окончила Российский государственный социальный университет, училась на факультете режиссуры массовых мероприятий. Сейчас она снимается в кино и работает и моделью. Победительница конкурса с детства занималась танцами и играла в театре в родном городе. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге.

18 ноября в Сальвадоре состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», Россию на нем представит обладательница титула «Мисс Россия» Маргарита Голубева. Ее шансы на достойное выступление на конкурсе оценили как высокие.

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      Никита Савин
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