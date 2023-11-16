Самая красивая девушка России рассказала о страданиях участниц на конкурсе

Самая красивая девушка России рассказала о массовом чувстве тревоги у участниц

22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, выигравшая конкурс «Краса России», поделилась воспоминаниями о страданиях участниц во время подготовки к финалу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Романова рассказала, что в борьбе за звание самой красивой девушки России, конкурсантки от усталости часто впадали в состояние тревоги. «Когда это происходит массово, ты невольно тоже начинаешь входить в это состояние», — сказала победительница.

В такие моменты Романова старалась пойти погулять и даже позволяла себе вкусно поесть, чтобы избавиться от чувства тревоги. Это нарушало ее специальную жесткую диету для конкурса, которая состояла из белков и клетчатки, однако помогало справиться с нервозностью. Другие девушки также питались очень строго, однако в день финала участницы позволили себе перед выходом на сцену съесть пиццу.

Романова представляла на конкурсе Кемеровскую область. Как обладательница титула «Краса России» она отправится на престижный международный конкурс «Мисс Земля», входящий в большую четверку конкурсов красоты, в следующем году. Всего в конкурсе участвовало 52 девушки со всех концов страны.

Девушка окончила Российский государственный социальный университет, училась на факультете режиссуры массовых мероприятий. Сейчас она снимается в кино и работает и моделью. Победительница конкурса с детства занималась танцами и играла в театре в родном городе. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге.

18 ноября в Сальвадоре состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», Россию на нем представит обладательница титула «Мисс Россия» Маргарита Голубева. Ее шансы на достойное выступление на конкурсе оценили как высокие.

