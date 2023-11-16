Кремль предупредил Чехию об ответе за возможную заморозку российских объектов

Песков: Москва ответит Чехии в случае заморозки объектов Госзагрансобственности

Москва обязательно ответит Чехии аналогичными мерами в случае заморозки объектов «Госзагрансобственности» на чешской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Надо проанализировать, [какие возможности для действий] здесь есть у чехов, разумеется, в случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», — заявил он.

Песков констатировал, что под угрозой заморозки в Чехии находятся все российские объекты, не имеющие дипломатического статуса.

Ранее глава МИД Чехии Ян Лилавский сообщил, что правительство одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью России в европейской стране, в национальный санкционный список.