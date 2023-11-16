Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 16 ноября 2023Мир

Кремль предупредил Чехию об ответе за возможную заморозку российских объектов

Песков: Москва ответит Чехии в случае заморозки объектов Госзагрансобственности

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Москва обязательно ответит Чехии аналогичными мерами в случае заморозки объектов «Госзагрансобственности» на чешской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Надо проанализировать, [какие возможности для действий] здесь есть у чехов, разумеется, в случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», — заявил он.

Песков констатировал, что под угрозой заморозки в Чехии находятся все российские объекты, не имеющие дипломатического статуса.

Ранее глава МИД Чехии Ян Лилавский сообщил, что правительство одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью России в европейской стране, в национальный санкционный список.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Раскрыты новые подробности состояния Александра Митты

      В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

      Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

      Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

      39-летний москвич выпил 15 энергетиков и умер

      Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

      Виктория Боня пришла на интервью без штанов

      Финляндия озвучила дату закрытия КПП на границе с Россией

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости