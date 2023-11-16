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03:34, 16 ноября 2023Экономика

Экономист предсказал курс доллара до конца 2023 года

Экономист Григорьев допустил курс в 90 рублей за доллар до конца года

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Курс рубля по отношению к доллару начал постепенно восстанавливаться после введения ограничений валютной выручки экспортеров. При сохранении текущего тренда на снижение курса американской валюты, возможно, что он зафиксируется в пределах 90 рублей за доллар. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист, инвестор Владимир Григорьев.

«Курс продолжает демонстрировать положительную тенденцию. Это также связывают с резким ростом ключевой ставки сразу на 2 пункта. Если отталкиваться от этих событий, то к концу года курс отечественной валюты должен сбалансироваться в пределах 88–90 рублей за доллар», — допустил экономист.

Курс доллара от TradingView

В пользу российской валюты, по его словам, сыграло и обострение ближневосточного конфликта. Потенциально это также может привести к скачкообразному росту цен на нефть, что также положительно отразится на курсе рубля.

«Правительство РФ стремится сохранить курс в пределах 90 рублей за доллар. Это связано с необходимостью наполнения бюджета за счет продажи экспортерами валютной выручки и приближающегося налогового периода. Учитывая тот факт, что российская валюта напрямую зависит от рыночной конъюнктуры, у Правительства и ЦБ РФ имеется масса возможностей придерживать курс на той отметке, которая в текущий момент наиболее целесообразна», — уверен Григорьев.

Ранее в Центробанке объяснили укрепление рубля увеличившимся объемом продаж валютной выручки российскими экспортерами. Так, в октябре объемы возврата денежных средств на отечественный рынок увеличились до 12,5 миллиарда c 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда долларов в августе.

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