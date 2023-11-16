Лавров высказался о выдаче ордера на арест президента Сирии

Лавров: выдача ордера на арест Асада доказала предвзятость западных судов

Выдача ордера на арест президента Сирии Башара Асада доказала предвзятость судебной системы Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Западная судебная система и на национальном уровне, и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость», — констатировал дипломат.

Ранее французским судом был выдан ордер на арест Асада по обвинению в применении химического оружия, вынесенному в 2013 году. Всего по данному делу выдано четыре ордера на арест, в том числе в отношении его брата Махера Асада, а также двух неназванных сирийских генералов.