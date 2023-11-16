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18:46, 16 ноября 2023Мир

Лавров высказался о выдаче ордера на арест президента Сирии

Лавров: выдача ордера на арест Асада доказала предвзятость западных судов

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Выдача ордера на арест президента Сирии Башара Асада доказала предвзятость судебной системы Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Западная судебная система и на национальном уровне, и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость», — констатировал дипломат.

Ранее французским судом был выдан ордер на арест Асада по обвинению в применении химического оружия, вынесенному в 2013 году. Всего по данному делу выдано четыре ордера на арест, в том числе в отношении его брата Махера Асада, а также двух неназванных сирийских генералов.

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      Дарья Балацкая
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