Летевший из России в Армению самолет сменил курс и сел в другой стране

Летевший из Москвы в Ереван самолет FlyOne Armenia сел в Тбилиси из-за тумана

Самолет авиакомпании FlyOne Armenia, летевший из России в Армению, сменил курс и сел в другой стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Еревана Звартноц.

Уточняется, что воздушное судно вылетело из Москвы и должно было приземлиться в Ереване. Однако из-за тумана пилоты приняли решение сесть в Тбилиси, Грузия. Об отмене рейсов в аэропорту Звартноц не сообщается.

Ранее в ноябре из-за плохого самочувствия второго пилота в Ростове-на-Дону экстренно приземлился летевший из Москвы в Анапу самолет. Бригаде скорой помощи не удалось спасти пилота.