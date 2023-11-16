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12:54, 16 ноября 2023Путешествия

Летевший из России в Армению самолет сменил курс и сел в другой стране

Летевший из Москвы в Ереван самолет FlyOne Armenia сел в Тбилиси из-за тумана

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании FlyOne Armenia, летевший из России в Армению, сменил курс и сел в другой стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Еревана Звартноц.

Уточняется, что воздушное судно вылетело из Москвы и должно было приземлиться в Ереване. Однако из-за тумана пилоты приняли решение сесть в Тбилиси, Грузия. Об отмене рейсов в аэропорту Звартноц не сообщается.

Ранее в ноябре из-за плохого самочувствия второго пилота в Ростове-на-Дону экстренно приземлился летевший из Москвы в Анапу самолет. Бригаде скорой помощи не удалось спасти пилота.

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      Зарина Дзагоева
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