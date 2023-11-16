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13:28, 16 ноября 2023Бывший СССР

Литва ограничит транзит товаров двойного назначения из-за России

Армонайте: из-за России Литва ограничит транзит товаров двойного назначения

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Литва ограничит транзит товаров двойного назначения по своей территории из-за их попадания в Россию. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Министерства экономики и инноваций республики.

Как заявила глава ведомства Аушрине Армонайте, данное решение было принято для снижения технических возможностей Белоруссии и России по ведению боевых действий на территории Украины.

«Еще в июне мы ограничили экспорт товаров двойного назначения, которые экспортируются в страны Центральной Азии через территорию Литвы, Белоруссии и России и могут быть использованы при ведении боевых действий на Украине. Видя необходимость ужесточить наши решения, мы вводим дополнительные ограничения», — сообщила министр.

В список товаров попали механизмы для токарной обработки металла, сверления, фрезерования, резьбонарезные станки, оптические и полупроводниковые носители, диоксид марганца, литиевые гальванические элементы и аккумуляторы, а также транспортные средства для перевозки грузов.

Ранее в несоблюдении международных обязательств Литву обвинил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук. Представитель Минска отметил, что ряд международных документов обязывает прибалтийское государство обеспечить доступ к портам для Белоруссии, не имеющей выхода к морю.

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      Александр Курбатов
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