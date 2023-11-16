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07:37, 16 ноября 2023Ценности

Менструальное белье оказалось опасным для здоровья

Which: наносеребро в менструальном белье может привести к ИППП и вагинозу

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Менструальное белье оказалось опасным для здоровья из-за высокого содержания наносеребра в составе. Об этом свидетельствует исследование платформы Which.

Сотрудники Which совместно с итальянской организацией потребителей Altroconsumo изучили химический состав упомянутого вида белья различных брендов. В ходе эксперимента выяснилось, что в составе некоторых изделий содержалось значительное количество серебра, которое используется для борьбы с распространением микроорганизмов и устранения запаха.

Несмотря на то что серебро все еще широко используется в качестве антибактериального средства, ученые предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья носки подобного белья. По словам экспертов, наносеребро может убить лактобактерии и здоровые бактерии во влагалище, которые помогают бороться с инфекцией, что нередко приводит к повышенному риску бактериального вагиноза, ИППП и осложнений беременности.

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В частности, наиболее высокое содержание серебра обнаружили в белье марок Bodyform и Marks & Spencer, а именно, 126,7 мг/кг и 57,8 мг/кг соответственно. В то же время в товарах других производителей содержание данного металла было заметно ниже: Thinx — 8,3 мг/кг, Luna (Superdrug) — 7,4 мг/кг, Modibodi — 0,9 мг/кг, Airism (Uniqlo) — 0,3 мг/кг, Cool Period — 0,2 мг/кг. При этом в белье ретейлер Primark, Repeat, Wuka, Lovable и Sloggi серебра выявлено не было.

Представители компаний Bodyform, Modibodi, Primark и Thinx в ответ на обращение авторов исследования заявили, что их продукция соответствует требованиям химической безопасности и не несет вреда здоровью. В свою очередь, Uniqlo, Sloggi, Marks & Spencer от комментариев журналистам отказались.

В мае американские ученые также обнаружили в ассортименте популярных брендов, в том числе Nike и Adidas, смертельно опасные предметы гардероба. В спортивной экипировке Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty выявили опасные уровни бисфенола А (BPA) — промышленного химического вещества, которое повышает кровяное давление, а также вызывает развитие сердечных заболеваний, рака, ожирения и бесплодия.

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      Карина Черных
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