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11:43, 22 мая 2023Ценности

Одежда Nike и Adidas оказалась смертельно опасной

CNN: ученые обнаружили в экипировке Nike и Adidas опасные уровни вызывающего рак BPA

Фото: Florence Lo / Reuters

Американские ученые обнаружили в ассортименте популярных брендов, в том числе Nike и Adidas, смертельно опасные предметы гардероба. Результаты исследования оказались в распоряжении журналистов CNN.

Сотрудники Центра гигиены окружающей среды (CEH) обнаружили в спортивной экипировке Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty опасные уровни бисфенола А (BPA) — промышленного химического вещества, которое повышает кровяное давление, а также вызывает развитие сердечных заболеваний, рака, ожирения и бесплодия.

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В связи с полученными в ходе проверки результатами исследователи инициировали судебный иск против упомянутых марок. Отмечается, что в одежде данных ретейлеров уровень бисфенола А как минимум в 40 раз превышает безопасный лимит. По этой причине ученые рекомендуют потребителям снимать предметы гардероба брендов сразу после тренировок.

«Когда вы получаете одну небольшую дозу BPA перорально и другую дозу через кожу, количество вредного вещества в вашем организме суммируется и постепенно увеличивается. Я изучала влияние низких доз BPA на развитие плода и выяснила, что даже эти незначительные уровни повышают риск развития заболеваний», — пояснила профессор-иммунолог Ана Сото.

В феврале L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак. Тогда почти 60 женщин подали в суд на французскую компанию по производству парфюмерии и косметики из-за средств для выпрямления волос. В исках отмечалось, что в этих средствах присутствуют опасные химические вещества, вызывающие рак и другие заболевания. По словам истцов, руководство L’Oreal знает об этом, но продолжает их продавать.

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Майя Пономаренко
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