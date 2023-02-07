Почти 60 женщин подали в суд на L’Oreal из-за вызывающих рак средств для волос

Почти 60 женщин подали в суд на L’Oreal из-за вызывающих рак средств для выпрямления волос

Почти 60 женщин подали в суд на французскую компанию по производству парфюмерии и косметики L’Oreal из-за средств для выпрямления волос. Об этом сообщает издание Business of Fashion.

В исках, поданных в федеральный суд Чикаго, отмечается, что в этих средствах присутствуют опасные химические вещества, вызывающие рак и другие заболевания. По словам истцов, руководство L’Oreal знает об этом, но продолжает их продавать.

Судебные иски последовали за публикацией исследования ученых из Национального института здравоохранения (National Institutes of Health, NIH). Согласно результатам проведенного эксперимента, содержащиеся в косметических средствах химические вещества, в том числе ароматизаторы, парабены и фталаты, представляют опасность для эндокринной системы человека. В частности, выяснилось, что перечисленные компоненты вызывают рак матки.

Бренд не стал признавать свою вину. «Мы уверены в безопасности нашей продукции и считаем, что недавние судебные иски, поданные против нас, не имеют никаких юридических оснований», — ответили представители компании.

В октябре 2022 года компания Unilever отозвала с прилавков магазинов сухие шампуни своего производства из-за токсичного компонента в составе. Выяснилось, что в шампунях нескольких популярных брендов, а именно Dove, Nexxus, Suave, TIGI и TRESemmé, оказался бензол, который негативно влияет на здоровье человека. В частности, по словам ученых, найденное химическое вещество может спровоцировать развитие рака, включая лейкемию и рак крови.