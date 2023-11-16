Международный автобусный перевозчик приостановит рейсы из Финляндии в Россию

Lux Express приостановит автобусные рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург

Международный автобусный перевозчик Lux Express с 18 ноября 2023 года перестанет осуществлять рейсы из Финляндии в Россию. Об этом сообщается на официальной странице компании во «ВКонтакте».

Уточняется, что поездки по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург будут приостановлены на неопределенный срок в связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в европейской стране.

«Купившим билеты на более поздние рейсы мы предлагаем поменять их на другие направления Lux Express (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой) или получить компенсационный код на бесплатную поездку на наших автобусах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, в свою очередь, уточнила, что будут полностью закрыты КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.