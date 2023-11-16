МИД России обвинил Молдавию в игнорировании обязательств по газу
Молдавия игнорирует обязательства по газу перед Россией, достигнутые в 2021 году. В этом Кишинев обвинил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин, передает РИА Новости.
Он рассказал, что в октябре 2021 года прошли переговоры вице-премьера Молдавии Андрея Спыну с Газпромом, и российская компания приняла все предложения Кишинева.
«Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — сообщил замглавы МИД.
Галузин подчеркнул, что Молдавия настаивает на фактическом отсутствии долга перед Москвой на основании аудита исторической задолженности, который не соответствует международным стандартам и требованиям.
Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный Министерством энергетики Молдавии 6 сентября отчет аудита исторической задолженности за газ, поставленный Россией.