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09:34, 16 ноября 2023Бывший СССР

МИД России обвинил Молдавию в игнорировании обязательств по газу

Замглавы МИД РФ Галузин: Молдавия с 2021 года игнорирует договоренности по газу

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия игнорирует обязательства по газу перед Россией, достигнутые в 2021 году. В этом Кишинев обвинил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в октябре 2021 года прошли переговоры вице-премьера Молдавии Андрея Спыну с Газпромом, и российская компания приняла все предложения Кишинева.

«Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — сообщил замглавы МИД.

Галузин подчеркнул, что Молдавия настаивает на фактическом отсутствии долга перед Москвой на основании аудита исторической задолженности, который не соответствует международным стандартам и требованиям.

Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный Министерством энергетики Молдавии 6 сентября отчет аудита исторической задолженности за газ, поставленный Россией.

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      Алевтина Запольская
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