Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 16 ноября 2023Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 175 бойцов на краснолиманском направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 175 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на данном направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии была отражена атака штурмовиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Помимо того, российские войска нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники противника.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки украинские войска потеряли до 175 бойцов, два пикапа, а также две американские артиллерийские системы M777.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили британскую гаубицу FH70 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечается, что орудие было поражено на южнодонецком направлении, где подразделения группировки войск «Восток» ударили по живой силе и технике ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Организатор атак на Брянскую область получил пожизненный срок. Что известно о его неонацистском прошлом?

      В российском СИЗО сокамерники забили арестанта

      Россиян предупредили о требующей срочного обращения к врачу боли в ногах

      Киберпиво от Илона Маска раскритиковали за ужасное качество

      Россиянам перечислили признаки фейкового объявления о продаже квартиры

      Врио министра строительства российского региона поместили под стражу

      Представитель Леонтьева прокомментировал его отъезд в США

      Напавшая на москвичей взбесившаяся обезьяна по кличке Мася попала на видео

      Стали известны новые подробности о брошенной сыном в Мексике 73-летней россиянке

      Российский «Адмирал Григорович» вернулся в состав Средиземноморской эскадры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости