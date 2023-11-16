Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 175 бойцов на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 175 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на данном направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии была отражена атака штурмовиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Помимо того, российские войска нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники противника.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки украинские войска потеряли до 175 бойцов, два пикапа, а также две американские артиллерийские системы M777.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили британскую гаубицу FH70 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечается, что орудие было поражено на южнодонецком направлении, где подразделения группировки войск «Восток» ударили по живой силе и технике ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.