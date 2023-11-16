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14:13, 16 ноября 2023Россия

Российские войска уничтожили британскую гаубицу FH70 в зоне СВО

Минобороны отчиталось об уничтожении британской гаубицы FH70 в зоне СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска уничтожили британскую гаубицу FH70 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что орудие было поражено на южнодонецком направлении, где подразделения группировки войск «Восток» ударили по живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 128-й бригады территориальной обороны.

В оборонном ведомстве добавили, что помимо британской гаубицы противник на данном направлении за сутки потерял до 70 бойцов, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку Krab, произведенную в Польше.

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Ранее стало известно, что на южнодонецком направлении подразделения группировки российских войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Новомихайловка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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