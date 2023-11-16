Минобороны заявило об уничтожении 26 украинских беспилотников
Минобороны России отчиталось об уничтожении 26 украинских беспилотников
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 16 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Цели были поражены в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области.
Кроме того, за минувшие 24 часа силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.
В Минобороны также сообщили, что истребительная авиация Водушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила МиГ-29 Вооруженных сил Украины.