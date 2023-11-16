Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 16 ноября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 26 украинских беспилотников

Минобороны России отчиталось об уничтожении 26 украинских беспилотников

Фото: Alex Babenko / AP

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 16 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Цели были поражены в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области.

Кроме того, за минувшие 24 часа силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

В Минобороны также сообщили, что истребительная авиация Водушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Российскую «Ангару-НЖ» установили на пусковой стол

      Литовскому депутату захотели объявить импичмент за антисемитизм

      Три адвоката Навального попали в список террористов

      В ЦБ предложили перестать «долбиться в стену» по вопросу безотзывных вкладов

      В Госдуме порассуждали о ходе переговоров с Украиной

      В Литве предложили закрыть ряд погранпунктов с Белоруссией

      Глава тюремной системы России заявил о переполненности следственных изоляторов

      Патрушев предупредил о повышении Западом радиационной угрозы из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости