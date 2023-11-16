Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 16 ноября 2023Россия

Российские истребители в воздушном бою уничтожили украинский МиГ-29

Минобороны заявило, что истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Истребительная авиация Водушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолет противника был сбит в районе города Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков также добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны перехвати два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM, произведенную в США. Помимо этого уничтожены 26 украинских беспилотников в районе Кременной Луганской народной республики, Новоандреевки и Липового ДНР, а также Мирного, Романовского и Павловки Запорожской области.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО сбили 37 самолетов ВСУ. Впоследствии министр подчеркнул, что нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ позволили новые средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Российскую «Ангару-НЖ» установили на пусковой стол

      Литовскому депутату захотели объявить импичмент за антисемитизм

      Три адвоката Навального попали в список террористов

      В ЦБ предложили перестать «долбиться в стену» по вопросу безотзывных вкладов

      В Госдуме порассуждали о ходе переговоров с Украиной

      В Литве предложили закрыть ряд погранпунктов с Белоруссией

      Глава тюремной системы России заявил о переполненности следственных изоляторов

      Патрушев предупредил о повышении Западом радиационной угрозы из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости