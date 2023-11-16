Российские истребители в воздушном бою уничтожили украинский МиГ-29

Минобороны заявило, что истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Истребительная авиация Водушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолет противника был сбит в районе города Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков также добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны перехвати два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM, произведенную в США. Помимо этого уничтожены 26 украинских беспилотников в районе Кременной Луганской народной республики, Новоандреевки и Липового ДНР, а также Мирного, Романовского и Павловки Запорожской области.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО сбили 37 самолетов ВСУ. Впоследствии министр подчеркнул, что нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ позволили новые средства противовоздушной обороны.