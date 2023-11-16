Россиянку признали самой красивой девушкой Азии

Модель из Башкирии получила корону конкурса красоты «Мисс Азия»

22-летнюю модель из Башкирии Илюзу Исяндавлетову признали самой красивой девушкой Азии. Об этом сообщает UFA1.RU.

Уроженка города Сибай получила корону конкурса красоты «Мисс Азия», который прошел в Индии. Главными конкурентками модели стали участницы из Непала, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Илюзы, она до сих пор не верит, что победила в конкурсе. В социальных сетях она поблагодарила каждого, кто поддерживал ее на всех этапах соревнования.

Модель окончила Башкирский государственный педагогический университет и работает в агентстве Luna Models. Отмечается, что ранее Июлза уже принимала участие в конкурсах красоты и стала обладательницей титулов «Мисс Республика-2021», «Мисс Уфа-2020», «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь-2021» и других.

Ранее таиландская компания JKN Global Group, которая занимается организацией конкурса «Мисс Вселенная», сообщила о банкротстве. К 1 сентября JKN Global Group должна была вернуть займ на сумму 12 миллионов долларов, но не смогла этого сделать.

