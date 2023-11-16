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08:31, 16 ноября 2023Силовые структуры

Молодой россиянин знакомился с девушками в интернете и оформлял на них займы

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, бравшего займы на девушек

Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press

В Екатеринбурге полиция задержала 19-летнего местного жителя, который знакомился с девушками в интернете, втирался к ним в доверие, а потом оформлял на них кредиты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по городу.

В отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел по статье 158 («Кража») УК РФ. Молодой человек уже признал свою вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

По версии следствия, россиянин знакомился с девушками в социальных сетях, получал доступ к ним в квартиры и узнавал пароль от их телефонов, а через какое-то время исчезал вместе со смартфонами возлюбленных. Потом через гаджет он оформлял кредиты и переводил деньги себе. На допросе мужчина заявил, что нуждался в деньгах, а заработать законно у него не получалось.

Ранее 32-летний уроженец Иркутска с помощью секс-техник и нейролингвистического программирования выманил обманом у россиянок миллионы рублей.

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