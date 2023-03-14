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17:48, 14 марта 2023Силовые структуры

Аферист из Tinder при помощи секс-техник выманил у россиянок миллионы рублей

Аферист из Tinder обманул десятки россиянок на миллионы рублей с помощью НЛП и секс-техник

Фото: Boumen Japet / Shutterstock / Fotodom

32-летний уроженец Иркутска с помощью секс-техник и нейролингвистического программирования (НЛП) выманил обманом у россиянок миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина заводил знакомства в Tinder, выдавая себя за богатого бизнесмена. Его жертвами стали десятки девушек из разных городов: Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Только в Иркутске на него подали заявления в полицию 12 потерпевших.

Аферист красиво ухаживал, использовал сексуальные манипуляции и эмоциональные качели, в результате девушки соглашались брать на себя кредиты от 200 тысяч до миллиона рублей и отдавали полученные деньги возлюбленному, который через какое-то время пропадал.

Пострадавшие от мужчины объединились, намерены разыскать его и отдать правосудию.

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Любовь Ширижик
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