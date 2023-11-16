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12:17, 16 ноября 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия

МВД РФ объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Парубия из-за гибели жителей
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Фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия по обвинению в лишении жизни мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

При этом неизвестно, по какой статье возбудили дело в отношении Парубия. Информации об этом в базе данных ведомства нет. Известно, что подконтрольные экс-секретарю СНБО подразделения Вооруженных сил Украины обстреливали Донбасс. Это привело к потерям среди мирного населения.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил Парубия в военных преступлениях на территории Донбасса в 2014 году. В ведомстве отметили, что он и ряд других украинцев допустили проведение антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины. Из-за этого лишились крова и пострадали 1,2 тысячи жителей.

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