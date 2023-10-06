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10:48, 6 октября 2023Силовые структуры

Россия заочно обвинила бывшего генпрокурора Украины в преступлениях

СКР заочно обвинил бывших прокурора Украины Махницкого и секретаря СНБО Парубия
Олег Махницкий

Олег Махницкий. Фото: ВО Свобода / Wikimedia

Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил бывших генпрокурора Украины Олега Махницкого, председателю Госпогранслужбы Украины Николая Литвина и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия в военных преступлениях на территории Донбасса в 2014 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В СКР отметили, что указанные граждане санкционировали проведение антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины.

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    Любовь Ширижик
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