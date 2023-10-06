Россия начала розыск бывшего генпрокурора Украины

МВД РФ объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Махницкого

МВД России объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Он разыскивается в связи с заочным обвинением, предъявленным ему Следственным комитетом России (СКР), в совершении преступлений против мирных жителей Донбасса.

Также к уголовной ответственности заочно привлечены председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий. Они втроем санкционировали проведение антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины. В результате решения СНБО боевики с 2014 года вели многочисленные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, из-за чего лишились крова и пострадали 1,2 тысячи жителей.