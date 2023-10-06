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12:00, 6 октября 2023Силовые структуры

Россия начала розыск бывшего генпрокурора Украины

МВД РФ объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Махницкого
Начало событий в новости Россия заочно обвинила бывшего генпрокурора Украины в преступлениях
Олег Махницкий

Олег Махницкий. Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Он разыскивается в связи с заочным обвинением, предъявленным ему Следственным комитетом России (СКР), в совершении преступлений против мирных жителей Донбасса.

Также к уголовной ответственности заочно привлечены председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий. Они втроем санкционировали проведение антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины. В результате решения СНБО боевики с 2014 года вели многочисленные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, из-за чего лишились крова и пострадали 1,2 тысячи жителей.

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    Любовь Ширижик
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