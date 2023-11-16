Раскрыт простой способ защитить дачу от мышей зимой

Защитить дачный дом от нашествия грызунов зимой посоветовали при помощи мяты

Защитить загородный дом от нашествия грызунов зимой поможет мята. Простое и эффективное природное средство посоветовали использовать дачникам эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, мыши и крысы не переносят запах этого растения, а для человека он, наоборот, приятен и полезен для самочувствия. Чтобы отпугнуть грызунов, нужно смешать эфирное масло мяты с настойкой. Полученный раствор следует разбрызгать по углам и обработать поверхности — протереть плинтусы и другие части дома, где могут появиться мыши.

Эксперты уверяют, что концентрированного запаха хватит не на один месяц. Вместе с этим средством можно также использовать репейник, полынь и чернокорень — эти растения тоже не нравятся грызунам.

Ранее специалисты рассказали, что в борьбе с мышами будут эффективны ромашка, кинза, бузина и кориандр. Кроме того, защититься от грызунов помогут хлорка и горюче-смазочные материалы.