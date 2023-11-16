Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:07, 16 ноября 2023Среда обитания

Раскрыт простой способ защитить дачу от мышей зимой

Защитить дачный дом от нашествия грызунов зимой посоветовали при помощи мяты

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Защитить загородный дом от нашествия грызунов зимой поможет мята. Простое и эффективное природное средство посоветовали использовать дачникам эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, мыши и крысы не переносят запах этого растения, а для человека он, наоборот, приятен и полезен для самочувствия. Чтобы отпугнуть грызунов, нужно смешать эфирное масло мяты с настойкой. Полученный раствор следует разбрызгать по углам и обработать поверхности — протереть плинтусы и другие части дома, где могут появиться мыши.

Эксперты уверяют, что концентрированного запаха хватит не на один месяц. Вместе с этим средством можно также использовать репейник, полынь и чернокорень — эти растения тоже не нравятся грызунам.

Ранее специалисты рассказали, что в борьбе с мышами будут эффективны ромашка, кинза, бузина и кориандр. Кроме того, защититься от грызунов помогут хлорка и горюче-смазочные материалы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия закрывает часть границы с Россией. Почему это происходит и когда будет невозможно попасть в страну

      SpaceX получила разрешение на второй запуск Starship

      Реакция Блинкена на заявление Байдена привлекла внимание журналистов

      В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

      Биржевые цены на бензин резко снизились

      ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

      Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

      Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

      Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

      Президент ОКР отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости