На месте крушения бизнес-джета Пригожина появился мемориал «русскому богатырю»

Msk1.ru: под Тверью на месте крушения бизнес-джета Пригожина появился мемориал

Под Тверью на месте крушения бизнес-джета петербургского бизнесмена Евгения Пригожина появился мемориал «русскому богатырю». Фото с ним показал портал Msk1.ru.

Как утверждает репортер издания, сейчас в поле, где находили обломки воздушного судна, установили памятник в виде камня. Также там разместили информационный щит, на котором перечислены имена представителей ЧВК «Вагнер», которых не стало в результате авиакатастрофы.

Особое внимание журналиста привлекла надпись о Пригожине. В ней бизнесмен предстает «русским богатырем, великим полководцем, создателем и руководителем сильнейшей армии мира».

Мемориал во время визита сотрудников Msk1.ru был занесен снегом. Однако, судя по свежим следам от протекторов, люди по-прежнему приходят туда.

В октябре президент России Владимир Путин раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина.

Глава государства тогда подчеркнул, что в телах пассажиров рухнувшего Embraer-135 главы ЧВК были найдены осколки гранаты.

По сведениям Путина, в офисе компании Пригожина в Петербурге силовики обнаружили десять миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина.

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту бизнес-джета находились десять человек, спасти никого не удалось.