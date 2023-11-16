На Украине одна из теплоэлектростанций получила серьезные повреждения

ДТЭК: одна из украинских теплоэлектростанций получила серьезные повреждения

Одна из теплоэлектростанций (ТЭС) в прифронтовом регионе Украины получила серьезные повреждения. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram.

В результате взрыва сильный урон получило оборудование станции, без света и воды остался населенный пункт рядом с ней. Компания не уточнила, о какой именно ТЭС идет речь.

«Энергетики приступили к ликвидации последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение, сейчас работаем над восстановлением подачи воды в город», — говорится в сообщении.

Ранее в ДТЭК уже сообщали о поражении теплоэлектростанции в прифронтовой зоне. «Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы», — заявили в компании.