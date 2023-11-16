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14:25, 16 ноября 2023Бывший СССР

На Украине отца-одиночку мобилизовали и отправили в Херсонскую область

Взятый в плен в Херсонской области боец ВСУ оказался отцом-одиночкой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попавший в плен в Херсонской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что его мобилизовали, несмотря на то, что он является отцом-одиночкой. Его цитирует РИА Новости.

«Я до мобилизации работал грузчиком. До этого воспитывал ребенка один, потому что жена бросила. Приносили повестки два раза. Давали отсрочку», — сказал он.

Военный уточнил, что в июле 2023 года ему вручили повестку по пути на работу. Мужчина говорил сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), что у него есть ребенок, которого ни на кого не оставить, но им было это безразлично. Боец сдался в плен в середине ноября 2023 года на левом берегу Днепра.

Ранее грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал, что французы, которые служат в рядах ВСУ, издеваются над мирными жителями. Один из иностранных военнослужащих прострелил местному жителю ногу, уточнил он. Как утверждает Чубетидзе, этого наемника комбат отправил в неизвестном направлении, и больше его никто не встречал.

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      Кристина Есикова
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