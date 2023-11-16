На Украине сообщили о подозрении министру энергетики России

СБУ обвинила министра энергетики России в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение министру энергетики России Николаю Шульгинову. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

В СБУ уточнили, что Шульгинову, в частности, инкриминируется «посягательство на территориальную целостность» Украины из-за присоединения энергетических объектов в новых регионах РФ к российской энергосистеме и обеспечения электроэнергией российских войск.