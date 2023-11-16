Названа причина приезда Леонтьева в Россию

Певец Валерий Леонтьев прилетал в Россию, чтобы обновить дизайн квартиры

Певец Валерий Леонтьев прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн квартиры в Москве. Причину приезда артиста в страну назвал «Московский комсомолец».

По информации издания, артист, увлекающийся дизайном интерьеров, провел масштабную переделку своего жилья и поменял колористику в интерьерах, а также стиль в оформлении стен. В обновленном дизайне квартиры акцент сделан на игру теней и света, тяжелые драпировки и определенным образом подсвеченные маски, которые Леонтьев коллекционирует в течение многих лет.

Ранее представитель и концертный директор певца Борис Чигирев прокомментировал отъезд артиста в США. Медиаменеджер опроверг эмиграцию певца, а также заявил, что тот летает за рубеж на протяжении последних 30 лет для встреч с семьей. Представитель исполнителя напомнил, что артист владеет недвижимостью в Майами.