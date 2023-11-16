Представитель Леонтьева прокомментировал его отъезд в США

Представитель Леонтьева опроверг информацию о переезде певца в США

Представитель и концертный директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев прокомментировал News.ru отъезд артиста в США.

Медиаменеджер опроверг эмиграцию исполнителя, а также заявил, что Леонтьев летает в Америку на протяжении последних 30 лет для встреч с семьей. Представитель певца напомнил, что артист владеет недвижимостью в Майами.

«А Валерий Яковлевич разве эмигрировал, по-вашему? Что значит возвращение? У него возраст такой... немаленький. Он волен работать или не работать. Это не 30 лет, начало карьеры, когда человек много работает. Речи о каком-то отъезде [из России] вообще не шло», — поделился Чигирев.

Концертный директор Леонтьева сообщил, что исполнитель находился в России в сентябре, а также с середины октября по середину ноября.

Ранее стало известно, что Леонтьев сделал паузу в карьере из-за перенесенной болезни.