FT: главным препятствием на пути к миру стали Запад и Украина, а не Россия

Главным препятствием на пути к миру стали Запад и Украина, а не Россия. Такая причина названа в недавнем исследовании по «геополитике эмоций», проведенном Европейским советом по международным отношениям, пишет Financial Times (FT).

Исследование выявило тенденцию, согласно которой общественное мнение в крупных незападных странах больше интересуется тем, когда закончится война, чем тем, как она закончится. Большинство жителей так называемого Глобального Юга ожидают, что в ближайшие пять лет Москва одержит верх, и рассматривают украинский конфликт как прокси противостояние между США и Россией.

В связи с этим авторы материала задались вопросом: может ли Запад одержать победу, если его собственное население считает, что ему не следует воевать?

Ранее в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю. Законопроект, который уже был принят в Палате представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов.