Названы самые популярные маршруты для новогодних каникул среди россиян

РИА: россияне стали больше путешествовать по стране в новогодние каникулы

Несмотря на подорожание туров на предстоящие новогодние праздники, российские путешественники забронировали на 54 процента больше путевок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

Отмечается, что пользователи сервиса меньше бронируют отдых в пятизвездочных отелях, но при этом чаще обращают внимание на питание по системе «ультра все включено». «Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250-300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки», — указал директор по маркетингу Travelata Олег Козырев. Также, по словам эксперта, цены на путевки с захватом новогодней ночи продолжают расти.

Как заметил Козырев, туристы стали чаще выбирать для проведения каникул отечественные курорты. «В этом году доля России увеличилась с 33 до 35 процентов», — уточнил он.

Однако в целом предпочтения россиян остались теми же, что в прошлом году, но их порядок стал несколько иным. Так, в этом возросла доля ОАЭ — с 17 до 22 процентов. «При этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов», — заключил Козырев.

Ранее представители турбизнеса предупредили россиян о росте цен на турпутевки в 2024 году. Причиной изменения стоимости туров эксперты называют отмену моратория на взимание с компаний платы для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях.