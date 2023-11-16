В съемной московской квартире было обнаружено тело бывшего клавишника легендарной рок-группы «Би-2» Николая Плявина. Он играл в коллективе с 1999 по 2006 год и принимал участие в записи культовых альбомов. По предварительным данным, смерть артиста не носит криминальный характер: музыкант долгое время боролся с онкологическим заболеванием, а в последнее время стал выпивать и часто жаловался на головокружения. «Лента.ру» вспоминает главные хиты, в записи которых участвовал Плявин.

«Полковнику никто не пишет»

Осенью 1999-го Лева Би-2 (Егор Бортник, признан Минюстом РФ иноагентом) и Шура Би-2 (Александр Уман) приехали в Россию после почти десятилетия жизни за границей — оба музыканта родились и выросли в Советской Белоруссии, но в 1991-м решили попытать удачи в Израиле, затем в Австралии и Европе.

В этот момент к коллективу присоединился Николай Плявин — уроженец Липецка, старший из двух братьев-музыкантов. Его родители тоже принадлежали к миру искусства: мать играла на фортепиано, а отец — на виолончели. Сам Николай Плявин получил музыкальное образование, в «Би-2» он играл на клавишах.

В 2000 году коллектив принял участие в записи саундтрека к фильму «Брат-2» Алексея Балабанова: в картине звучат известные рок-композиции культовых групп 1990-х и 2000-х, в том числе «Би-2». Песня «Полковнику никто не пишет», прозвучавшая в ленте (но сочиненная музыкантами еще в конце 90-х), стала хитом и до сих пор остается одной из самых известных композиций «Би-2».

В тот же альбом вошли такие песни, как «Варвара» и «Никто не придет». Пластинка разошлась тиражом 400 тысяч копий и получила престижную международную награду World Music Awards в категории Best Selling Russian Group («Наиболее продаваемая российская группа»).

Николай Плявин Кадр: видео со страницы группы Би-2 во «ВКонтакте»

«Феллини» и «Последний герой»

В 2001 году группа записала еще один из своих хитов — песню «Феллини» в сотрудничестве с лидером «Сплина» Александром Васильевым. Аранжировку и запись композиции делали «Би-2». Впоследствии трек вошел в состав концертного альбома Fellini Tour, записанного во время совместного гастрольного тура групп «Сплин», «Би-2» и «Томас» по городам России.

В том же году для одноименного шоу на Первом канале была создана песня «Последний герой», композиция в качестве бонус-трека вошла в альбом «Мяу кисс ми». Среди композиций с этого альбома также известны «Моя любовь», «Зажигать», «Мой рок-н-ролл» (записанный с Юлией Чичериной) и «С тобой».

В конце 2001-го коллектив выпустил свой первый официальный DVD — это была запись первого концерта «Феллини-тура» в ДК Горбунова в Москве, а также фотографии музыкантов и архивные видео. Клавишные партии Плявина легко узнаются в известных песнях «Би-2» того времени.

«Песок» и «Достучаться до небес»

В 2003 году вышли две известные песни, в записи которых принимал участие Николай Плявин — это сингл «Песок» и совместный с группой «Чайф» трек «Достучаться до небес». В 2004 году вышел четвертый студийный альбом группы «Иnoмарки» — последняя пластинка, в записи которой принимал участие Плявин. В следующем альбоме, Moloko, он уже среди авторов не значится.

В «Иnoмарки» вошли в том числе песни «Революция», «Сердце на волоске» и «Теряю голову».

В начале 2006 года Лева и Шура решили поменять состав группы, придав композициям более электронное звучание. Николая Плявина в составе заменил гитарист Андрей Звонков (Звон). Его брата Александра Плявина, который с 2002 по 2006 год играл в «Би-2» на бас-гитаре, заменили на Максима Андрющенко (Лакмуса).