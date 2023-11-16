Новые «Мстители» остались без режиссера

Дестин Дэниел Креттон оставил работу над фильмом «Мстители: Династия Канга»

Режиссер Дестин Дэниел Креттон решил уйти с поста режиссера фильма «Мстители: Династия Канга» от студии Marvel. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что кинематографист покидает проект на дружественной ноте, так как он принял решение сосредоточиться на других проектах киностудии. На данный момент Креттон работает над сериалом Disney+ «Чудо-человек», а также сиквелом «Шан-Чи и легенда десяти колец».

В июле 2022 года глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Ожидается, что «Мстители: Династия Канга» будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем.