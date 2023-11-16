Объяснена необходимость стирать одежду сразу после покупки

Исследователь, научный сотрудник Procter & Gamble Ким Ромин и соучредитель бренда нетоксичных чистящих средств Branch Basics Мэрили Нельсон раскрыли главные причины, по которым необходимо стирать одежду сразу после покупки. Соответствующий материал появился на сайте издания New York Post.

В первую очередь, специалистки обратили внимание на то, что одни и те же вещи могут примерять разные люди. «Человеческое тело естественным образом производит загрязнения в течение дня. В среднем это составляет около одного литра пота, 40 граммов кожного сала, 10 граммов клеток кожи и 10 граммов соли», — объяснила Ромин.

Кроме того, по словам экспертов, на поверхности одежды могут присутствовать опасные вещества, которые применялись на производстве. «Если одежду не стирать перед тем, как надеть, эти химикаты способны вызвать раздражение на чувствительной коже», — заявила Ромин.

В свою очередь, Нельсон выделила вредящие здоровью компоненты в составе личных средств гигиены и духов, которые могут передаваться через примерку одежды. «Ароматы, будь то духи, стиральный порошок, лосьоны и многое другое, могут представлять значительный риск для нашего здоровья. Чаще всего они представляют собой сложную смесь различных химических веществ, многие из которых нарушают работу эндокринной системы, а также раздражают наши глаза, кожу и легкие», — пояснила собеседница издания и отметила, что это также касается ароматических диффузоров, которые стоят в магазинах.

В октябре акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила россиянкам опасные последствия ношения корректирующего белья. По словам специалистки, каким бы качественным белье ни было, оно может привести к негативным последствиям. Так, данные изделия препятствуют естественной циркуляции крови, нарушают лимфоотток и сдавливают внутренние органы.